التحالف الوطنى يسلم 1219 جهاز تعويضى لذوى الهمم بقرى ونجوع الفيوم

الفيوم رباب الجالي

سلم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، ومن خلال جمعية الأورمان عضو التحالف عدد 1219 جهازا تعويضيا على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم، وذلك على مدار الأعوام السابقة.

وأوضح جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالفيوم، أنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدًا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين .

مشيرًا أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى و المجتمعى فى الفيوم وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد 16 ألف جهاز تعويضي.



