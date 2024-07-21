وزير الكهرباء يجرى حركة تغييرات بعدد من الأعضاء المتفرغين بالشركة القابضة

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أجرى عدد من التغيرات خاصة بالأعضاء المتفرغين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التغيرات ستشمل 3 من الأعضاء المتفرغين بالشركة القابضة للكهرباء ومن بينهم العضو المتفرغ لشئون النقل والعضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، موضحا أن الدكتور محمود عصمت حريص على تقديم الشكر لهم ويستهدف ضم قيادات جديدة لتغير الدماء.

وأشار المصدر إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عدة تغيرات بعدد من شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وفى مقدمتها شركة القناة لتوزيع الكهرباء، مشيرا إلى أن قرار الفصل بين القطاع المالى والتجارى بشركة القناة هدفه تطبيق مبدأ الشفافية في العمل.



