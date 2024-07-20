متحدث الكهرباء: اليوم آخر انقطاع للتيار ولا تخفيف للأحمال حتى نهاية الصيف

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الساعة السابعة اليوم، هو آخر انقطاع للتيار الكهربائي، ثم لن يكون هناك تخفيف للأحمال حتى نهاية الصيف، كما وعد رئيس الوزراء.

وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن هذا نتيجة تنسيق كبير واهتمام بتحقيق ما تم الوعد به، موضحا أنه قبل نهاية هذا العام سينتهي تخفيف الأحمال نهائيا، والجميع يتابع المجهودات التي تتم بين وزراء الكهرباء والبترول، بمتابعة رئيس الوزراء.

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن تخفيف الأحمال المبرمج بجداول تم الإعلان عنها قد انتهى، ووارد جدا وقد يحدث أعطال في منطقة معينة أو صيانة في مكان ما، ونتمنى ألا يحدث، مؤكدا أن هناك خط ساخن 121 وصفحة للشركة القابضة لكهرباء مصر تستقبل الشكاوى، وكذا الموقع الإلكتروني والمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الذكية، بالإضافة إلى شركات التوزيع لها أرقام مخصصة.