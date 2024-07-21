وزير الكهرباء يتوجه للمملكة العربية السعودية لمتابعة مشروع الربط الكهربائي

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سيتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع مشترك مع الجانب السعودى للوقوف على آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجه بتذليل كافة العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها لسرعة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائى بقدرة 1500 ميجا وات، وبدء التشغيل قبل صيف 2025 المقبل كأحد اهم المحاور لضمان استقرار الشبكة دون الحاجة إلى مزيد من الوقود لتشغيل محطات التوليد لتوفير احتياطى الشبكة خلال أوقات الذروة والأحمال المرتفعة.

ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى استغلال الاختلاف فى وقت ذروة الحمل بين شبكتى البلدين بما فى ذلك من تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد فى مصر والسعودية وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادى للشبكة، والذى يعتبر ربط أكبر شبكتين كهربائيتين فى المنطقة ونواة لربط عربى فى المستقبل، وهو ينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى.

ويعد خط الربط بين مصر والسعودية ضمن الخطة العاجلة لوقف تخفيف الأحمال فى مصر خلال اشهر الصيف بالعام المقبل لإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة التغذية وتوفير الكهرباء اللازمة لكافة الاستخدامات.