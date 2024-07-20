اليوم السابع
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وزير الكهرباء يتفقد محطة شمال القاهرة للإنتاج للتأكد من انتظام العمل

السبت، 20 يوليو 2024 12:15 م
وزير الكهرباء يتفقد محطة شمال القاهرة للإنتاج للتأكد من انتظام العمل محمود عصمت وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محطة شمال القاهرة لإنتاج الكهرباء بقدرة 1500 ميجا وات صباح اليوم للتأكد من انتظام العمل بالمحطة و بكفاءة عالية.

وتبلغ القدرة التصميمية لمحطة شمال القاهرة التابعة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء 1500 ميجا وات والفعلية 1500 ميجا وات، تتكون من عدد 2 موديول كل موديول يحتوى على 3 وحدات ( وحدتين غازيتين ووحدة بخارية ) قدرة 3 × 250 م.و ، تعمل بنظام الدورة المركبة ونوع الوقود المستخدم (غاز طبيعى / سولار) تقع المحطة ترعة الإسماعيلية - الزاوية الحمراء.

وأشاد الدكتور محمود عصمت بنظام العمل بالمحطة و التزام العاملين بقواعد التشغيل و كفاءة المحطة مشيدا بالالتزام بكافة التعليمات.


 







الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمود عصمت

وزير الكهرباء

محطة شمال القاهرة لإنتاج الكهرباء




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