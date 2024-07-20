وزير الكهرباء يتفقد محطة شمال القاهرة للإنتاج للتأكد من انتظام العمل

كتبت رحمة رمضان

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محطة شمال القاهرة لإنتاج الكهرباء بقدرة 1500 ميجا وات صباح اليوم للتأكد من انتظام العمل بالمحطة و بكفاءة عالية.

وتبلغ القدرة التصميمية لمحطة شمال القاهرة التابعة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء 1500 ميجا وات والفعلية 1500 ميجا وات، تتكون من عدد 2 موديول كل موديول يحتوى على 3 وحدات ( وحدتين غازيتين ووحدة بخارية ) قدرة 3 × 250 م.و ، تعمل بنظام الدورة المركبة ونوع الوقود المستخدم (غاز طبيعى / سولار) تقع المحطة ترعة الإسماعيلية - الزاوية الحمراء.

وأشاد الدكتور محمود عصمت بنظام العمل بالمحطة و التزام العاملين بقواعد التشغيل و كفاءة المحطة مشيدا بالالتزام بكافة التعليمات.



