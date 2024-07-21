اليوم السابع
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الأحد، 21 يوليو 2024 01:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أبرز 4 قرارات لوزير الأوقاف خلال أسبوعين

الأحد، 21 يوليو 2024 01:36 م
أبرز 4 قرارات لوزير الأوقاف خلال أسبوعين الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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منذ توليه منصبه وزيرا للأوقاف، اتخذ الدكتور أسامة السيد الأزهري ، عددا من القرارات لخدمة الدعوة والائمة ورواد المساجد ، ومنها :


* خصصت وزارة الأوقاف خدمة "اتصل بنا " عبر الموقع الإلكتروني وإتاحة بريد إلكتروني ورقم واتس آب للتواصل مع  المواطنين :

البريد الإلكتروني:
awkafministry@awkafmail.gov.eg
واتس آب:
01154420480


* توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأوقاف

 

* وزارة الاوقاف تنشئ حسابات علي التيك توك وانستجرام وتليجرام

* توسيع دائرة صرف الإعانات للمتوفين من الأئمة والعمال العاملين على درجة مالية بالمساجد، بناء على تقرير مدير المديرية


 







وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف

اسامة الازهري

ائمة الاوقاف



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