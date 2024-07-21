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عمرو الفقى: نحاول كل عام تنمية مهرجان العلمين وتوسعنا فى الأنشطة بشكل كبير

الأحد، 21 يوليو 2024 06:24 م
عمرو الفقى: نحاول كل عام تنمية مهرجان العلمين وتوسعنا فى الأنشطة بشكل كبير عمرو الفقى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة كل عام تحاول تنمية المهرجان كل سنة عما قبلها، وهذا العام تم التوسع في الأنشطة بشكل كبير والذي كان يتطلب وجود خدمات صحية، مقدما الشكر للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، لأنه قام بدور تكامل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الخدمة الصحية لمهرجان العلمين، ما شاهدته اليوم من إمكانيات عظيمة قدمتها وزارة الصحة من عيادات متنقلة والإسعاف، ليس فقط تخدم زوار مهرجان العلمين ولكن أيضا تخدم الساحل الشمالي كله.







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