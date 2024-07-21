وزيرة التضامن تتفقد الهلال الأحمر المصري وتعلن تقديم 24 ألف طن مساعدات لغزة

كتب مدحت وهبة

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس الهلال الأحمر المصري المركز العام للهلال الأحمر المصري، حيث التقت أعضاء اللجنة التنفيذية بمجلس إدارة الهلال الأحمر المصري والمدير التنفيذي والمتطوعين، مبدية تقديرها للجهود العديدة والمتميزة التي يقدمها الهلال الأحمر المصري من خلال موظفيه ومتطوعيه على المستويين الوطنى والدولي.



الدكتورة مايا مرسى تتفقد الهلال الأحمر المصرى



الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن تتفقد المركز العام للهلال الأحمر المصرى

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية على حرصها على الدعم والمتابعة لأنشطة وجهود الهلال الأحمر المصري، وقيامها بزيارة المركز العام للهلال الأحمر المصري عدة مرات، والإشادة بما يقدمه هذا الصرح العظيم من مساعدات إغاثية وإنسانية.

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على عرض تقديمي عن جمعية الهلال الأحمر المصري التي يمتد تاريخها لأكثر من مائة عام ، حيث تلعب دورًا محوريًا فى تقديم خدمات الإغاثة الإنسانية في الأزمات والكوارث، وتحظي بثقة كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأظهر العرض قدرات الهلال الأحمر المصرى من فروع منتشرة بمحافظات الجمهورية وشبكة متطوعين مدربة ومجهزة من خلال أندية الشباب ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، بالإضافة إلي عدد من المستشفيات وبنوك الدم ومراكز متطورة للإسعافات الأولية ومراكز لوجيستية ومقرات خدمات إنسانية واجتماعية، وكذلك تنوع تدخلاته وخدماته ما بين إغاثية وصحية واجتماعية وتنموية وتعليمية وتنفيذ مشروعات وبرامج متميزة تخدم المجتمع المصرى وضيوف مصر من المهاجرين واللاجئين.

وأطلعت أيضا وزيرة التضامن الاجتماعي على جهود الهلال الأحمر المصرى الكبيرة فى الاستجابة للكوارث والأزمات الدولية، حيث تم تقديم مساعدات ومستلزمات إغاثية لسوريا وتركيا في أحداث الزلزال الذي ضربهما عام 2023، وكذلك ما تم تقديمه من مستلزمات إغاثية وطبية لليبيا جراء إعصار 2023، بالإضافة إلى جهود الاستجابة لأزمة السودان التي لم تتوقف يوما واحدا منذ إندلاعها وحتي الآن ، حيث تم تقديم مواد غذائية وإغاثية بما يزيد على 2 مليون وحدة من المواد الغذائية، وتقديم ما يزيد على 107 آلاف خدمة طبية، فضلا عن تقديم أكثر من 10 آلاف خدمة دعم نفسي، وإعادة الروابط الأسرية.



الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن



الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس الهلال الأحمر المصري

كما تابعت الدكتورة مايا مرسي جهود تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عن طريق الهلال الأحمر المصري، منذ أكتوبر الماضي وحتي الآن، حيث شملت المساعدات الإنسانية التي تم استلامها لتقديمها لقطاع غزة 24.23 ألف طن مساعدات عن طريق 803 طائرة، و94.41 ألف طن مساعدات إغاثية عبر 235 سفينة، وما يزيد على 310 ألف طن مساعدات إنسانية وإغاثية عبر المجهود الأرضي، أما الإسقاط الجوي فشهد تقديم 32535 سلة غذائية، فضلا عن 6 مستشفى ميداني، وقدمت تلك المساعدات الإغاثية والإنسانية من خلال الهلال الأحمر المصرى والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، والمجتمع المدني من الجمعيات والمؤسسات المحلية و41 منظمة دولية و49 دولة، وبلغت عدد الشاحنات التي تم تسليمها إلى قطاع غزة 22 ألف شاحنة حملت مساعدات إغاثية وطبية وغذائية.



الدكتورة مايا مرسى داخل المركز العام للهلال الأحمر المصرى

كما قدم الهلال الأحمر المصري عددا من الخدمات الصحية في الأستجابة لأزمة غزة، وخدمات إعادة الروابط الأسرية، وإقامة مخيمات للهلال الأحمر المصرية داخل غزة، وإقامة مركز الإمداد الغذائي بالشيخ زويد لدعم قطاع غزة.



