وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ محطات الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى.. صور

كتب سيد الخلفاوى

كشفت وزارة النقل عن نسب تنفيذ مشروع إنشاء محطات الأتوبيس الترددي BRT ، على الطريق الدائرى، والذي يتم تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.



ويبلغ عدد محطاته 48 محطة، وسيتم ربطها بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات، وكذلك المناطق الفنية والادارية لشحن الأتوبيسات، حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية معزولة مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ماعدا كوبري المنيب وكوبري الوراق ( 8 حارات في كل اتجاه ).



ويمثل المشروع نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها حيث انه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري كما يستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق