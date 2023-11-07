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وزارة النقل: تكلفة مشروع الأتوبيس الترددى 9.5 مليار جنيه ويعمل منتصف 2024

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 10:13 ص
وزارة النقل: تكلفة مشروع الأتوبيس الترددى 9.5 مليار جنيه ويعمل منتصف 2024 محطات الاتوبيس الترددى
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل ، أن اجمالى تكاليف مشروع الاتوبيس الترددى بمرحلتيه 9.5 مليار جنيه، وأنه من المقرر تشغيل 36 محطة مرحلة أولى بنفس المسافة التى تم تطويرها بالطريق الدائرى، فى منتصف 2024 القادم. 
 
وأضاف رئيس الهيئة، أن المستهدف تشغيل 100 أتوبيس كهربائى بطول الطريق، وسيتم الربط مع وسائل النقل الأخرى، منها مواقف السيرفيس أسفل الطريق الدائري وكذلك وسائل النقل الأخرى مثل المترو والقطارات والسوبر جيت. 
 
وأشار رئيس الهيئة ، إلى أن مشروع الأتوبيس الترددى تكلفتة 9.5 مليار جنيه شامل جميع الأعمال للمرحلتين الاولى والثانية بجميع المواقف والمحطات وغيرها، لافتا الى أن المشروع سيكون بديل للميكروباص، ويتم تنفيذ محطات لشحن الأتوبيس الترددى بالقرب من الطريق الدائرى، حيث يتم تنفيذ محطة الشرقاوية أسفل كوبرى الدوران، وكوبرى المطار وتقاطع المريوطية. 
 
وأوضح رئيس الهيئة، أن هناك شاشات بمحطات الاتوبيس الترددى لمعرفة وقت الوصول وزمن التقاطر سيكون 10 دقائق تقريبا، مشيرا الى أنه سيتم ازالة السلالم الصاعدة للطريق الدائري بعد تشغيل الأتوبيس الترددى ولن يكون هناك حاجة لها فى ظل وجود الأتوبيس الجديد. 
 
 
 






الدائرى

الاتوبيس الترددى

مشروع الأتوبيس الترددي

محطات الاتوبيس الترددى الجديد



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