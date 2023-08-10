شاهد محطات الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى المقرر تشغيله قريبا

كتب سيد الخلفاوى

تواصل وزارة النقل أعمال إنشاء وتنفيذ محطات الأتوبيس الترددي BRT، الذي يتم تنفيذه في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

وينشر "اليوم السابع" صورا توضح نسب التنفيذ بعدد من المحطات المنتشرة على الطريق الدائرى، ويربطها مع جانبى الطريق من خلال أنفاق أو سلالم مشاة.

من جانبه أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام الذي سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها.

المشروع تبلغ عدد محطاته 49 محطة، كما يتم تنفيذ أماكن خاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات، وربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري إنشاؤها حاليا.

ويتم تنفيذ المناطق الفنية والإدارية لشحن الأوتوبيسات، حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية معزولة مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ماعدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

الأتوبيس الترددي وسيلة نقل جماعي صديق للبيئة ويساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط من الحفاظ على الانضباط، ويستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري، سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق.