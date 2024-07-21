نائب بالكونجرس يدعو لاستقالة مديرة الخدمة السرية عقب محاولة اغتيال ترامب

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دعا النائب بريندان بويل (ديمقراطي من ولاية بنسلفانيا) مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي كيمبرلي تشيتل إلى الاستقالة على الفور عقب محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس السابق دونالد ترامب مؤخرا ؛ ليصبح بويل بذلك أول ديمقراطي في الكونجرس ينضم إلى مجموعة صاخبة من النواب الجمهوريين الذين يطالبون شيتل بالتنحي.



وذكرت صحيفة (واشنطن إكزامينر) الأمريكية اليوم /الأحد/ أن تصريح عضو الكونجرس عن ولاية بنسلفانيا جاء في غضون ساعات من تقرير صحيفة (واشنطن بوست) حول رفض الخدمة السرية طلبات متكررة من الفريق الأمني للرئيس السابق للحصول على موارد وموظفين إضافيين للتأمين.



وقال بويل :"إن الأخطاء الأمنية الفادحة التي ارتكبها جهاز الخدمة السرية الأمريكي والتي سمحت لمطلق النار باستهداف دونالد ترامب من سطح على بعد 120 مترا فقط من المنصة كانت إخفاقات تشغيلية غير مقبولة"..داعيا تشيتل إلى الاستقالة فورًا بعد إطلاق النار على ترامب.



وكانت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي قد وجهت استدعاء لمديرة وكالة الخدمة السرية تشيتل للإدلاء بشهادتها علنا حول محاولة اغتيال ترامب ، ومن المقرر أن تدلي بشهادتها غدا (الاثنين).