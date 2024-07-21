محافظ كفر الشيخ يناقش سبل القضاء على "السحابة السوداء".. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، مؤتمر مناقشة خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "خريف وشتاء" العام 2024-2025، بالتعاون مع وزارتي البيئة والزراعة، الذي عقد اليوم الخميس، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، وعرض إجراءات وآليات العمل للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بـ"السحابة السوداء".

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والدكتورة أميمة صوان، مستشار وزارة البيئة للمخلفات الصلبة، والمهندس محمد قطب، مدير جهاز شؤون البيئة لقطاع وسط الدلتا، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، ووكلاء الوزارات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارتي البيئة والزراعة ومحافظة كفر الشيخ ورؤساء الجمعيات الزراعية ومسؤولي الإرشاد الزراعي ومسؤولي البيئة على مستوى مراكز المحافظة.

قدم اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ خالص الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد ،وزيرة البيئة، والوزير علاء فاروق، وزير الزراعة؛ لدعمهم المتواصل لتحقيق التنمية البيئية والزراعية ورعاية ودعم المزارعين، بمحافظة كفرالشيخ، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

تناول المؤتمر عرض مجهودات مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، حيث تواجه وزارة البيئة بجهازيها ( شئون البيئة – تنظيم إدارة المخلفات ) فى بداية شهر سبتمر من كل عام تلك الظاهرة، وتتخذ الوزارة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتصدى لها، بالتعاون مع وزارة الزراعة، والوزارات والأجهزة المعنية، كما تناول المؤتمر سبل مواجهة حرق قش الأرز ، والتلوث الناتج من عوادم السيارات والأنشطة الصناعية والحرق المكشوف للمخلفات الصلبة وغيرها من الملوثات الأخرى.

وتناول المؤتمر، حزمة الحوافز التي تقدمها وزارة البيئة للمزارعين من خلال جمع وكبس قش الأرز، بالإضافة إلى زيادة أعداد المعدات والمواقع والمحاور التفتيشية مع الاستمرار في آليات التمويل حيث تقدم الوزارة دعم نقدي لتجميع قش الأرز.

بالإضافة إلي خفض الانبعاثات والأدخنة من المصادر الأخرى ، حيث يتضمن هذا المحور السيطرة على المقالب العمومية والعشوائية وتوفير معدات دائمة للحد من الحرق المكشوف والعمل على التحكم في الإشتعال الذاتي لتلك المقالب وذلك بالتنسيق مع الحماية المدنية للسيطرة الفورية على الإشغالات التى قد تنشب ،كما يتم تنفيذ حملات متابعة ليلية لمواقع التراكمات والحرق المكشوف بالتنسيق مع شرطة البيئة والأجهزة المعنية بالمحافظات، علاوة على توفير نقاط ثابتة للشرطة داخل مواقع المقالب والمدافن الصحية، كما يتضمن هذا المحور إجراءات للحد من عوادم السيارات عن طريق فحصها من خلال تنفيذ حملات مرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بكل محافظة يتم خلالها فحص عادم المركبات ( أتوبيسات- سيارات ) ويتم توقيع غرامات على المركبات الغير مطابقة ويشمل المحور كذلك التفتيش على المنشآت الصناعية الملوثه كمكامير الفحم ومصانع الطوب والشركات والمصانع الكبرى والمتوسطة والصغيرة لإلزام الشركات بتوفيق أوضاعها والعمل على الحد من الملوثات الناتجة منها وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من لم يوفق أوضاعه.

كما تناول المؤتمر سبل إحكام الرقابة والرصد، حيث تستخدم وزارة البيئة آليات تكنولوجية لمواجهة نوبات تلوث الهواء كالأقمار الصناعية وأنظمة الإنذار المبكر والتى تقوم بتقديم تنبؤات عن الحالة المتوقعة لتلوث الهواء عن كل ثلاثة أيام قادمة ، بالإضافة إلى تحديد الأماكن الأكثر تأثيرا ًعلى جودة هواء طبقاً لمسارات كتل الرياح المتوقعة، بالإضافة إلى شبكة الرصد البيئى لنوعية الهواء والانبعاثات الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية التى يتم من خلالها تحويل البيانات الوصفية إلى خرائط لموقف التعامل مع قش الأرز فى المحافظات، وخطوط السير لحملات التفتيش، وخرائط لمواقع التجميع بمنظومة قش الأرز، بالإضافة إلى خرائط لأماكن حرائق قش الأرز، علاوة على نظام تتبع السيارات الذى يساهم فى تسهيل تحديد مواقعها ومتابعة سيرها مما يساعد على إعادة توزيعها طبقاً للمتغيرات التي قد تطرأ مما يسهم فى سرعة توجيهها إلى أماكن الحرق من خلال غرفة العمليات المركزية.

أكد محافظ كفرالشيخ، علي تكثيف حملات التوعية للحفاظ على البيئة، وتوعية المزارعين بكيفية تدوير قش الأرز وتنفيذ ندوات لتعريفهم بالمخاطر الناتجة عن الحرق والفوائد التى تعود علي البيئة والإنسان والحيوان من تدويره والإستفادة منه، والتركيز علي الدور التوعوي من خلال الوحدات المحلية والصحية والجمعيات الزراعية، والنوادى ومراكز الشباب، والمساجد، وغيرها من المواقع الخدمية لتوعية المواطنين بالحفاظ علي البيئة وتوعية المزارعين بتجنب حرق قش الأرز، والإضرار بالبيئة، لافتا أنه تم اتخاذ عدة إجراءات مشددة لمنع حرق قش الأرز ومكافحة السحابة السوداء وتشجيع المواطنين نحو الاستفادة من قش الأرز بمحافظة كفر الشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم تحفيز المزارعين عن طريق شراء قش الارز بـ 1800 جنيها للطن الواحد، فضلاً عن تحويل قش الأرز إلى سماد عضوى، وأعلاف للماشية بالمجان، داعيا الى توعية المواطنين بعدم حرق قش الأرز والاستفادة منه بعمل الأسمدة الزراعية لتحسين جودة التربة الزراعية، واستخدامه كأعلاف لتربية الماشية بالإضافة الاستفادة منه ماديا، كبديل للأعلاف والاسمدة التقليدية، مؤكدًا انه سيتابع مكافحة حرق قش الأرز على مدار الساعة من خلال انعقاد غرفة العمليات الرئيسية، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية بشكل دائم، وتلقى اتصالات وبلاغات المواطنين على الخط الساخن 114، والربط مع جميع رؤساء المراكز والمدن والقرى والمديريات الخدمية المختصة، من خلال أجهزة اللاسلكى.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورصد أي ممارسات ضد البيئة بحرق قش الأرز باستخدام مختلف أدوات التكنولوجيا الحديثة من صور للأقمار الصناعية يتم رصد فيها أماكن الحرق وإرسالها لمحاور المرور الميدانية والمرصود تحركتها بأجهزة تحديد المواقع على الخرائط، لافتاً الى تطبيق غرامة حرق قش الأرز ، وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وجهاز شئون البيئة، مع دعم مواقع تجميع قش الأرز بكافة المعدات الحديثة اللازمة من جرارات ومكابس وباشتراطات ميسرة وبقيمة ايجارية رمزية لتشجيع المزارعين على جمع قش الأرز وكبسة للاستفادة منها للحفاظ على البيئة.



محافظ كفرالشيخ يناقش سبل القضاء علي السحابة السوداء وتحويل قش الأرز إلي قيمة اقتصادية



مناقشة سبل الاستفادة من قش الارز



الحضور من المعنيين للحد من حرق قش الأرز



الحضور منم رؤساء المدن