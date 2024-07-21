محافظ سوهاج: 86% نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من حياة كريمة بـ45 مليار جنيه

سوهاج ـ محمود مقبول

أكد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، أن نسب التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالمرحلة الأولى بالمبادرة وصلت 86%، وسوف تنتهى المرحلة قريبا، والتي كانت قد أنطلقت داخل 181 قرية على مستوى المحافظة بــ 7 مراكز هي طما والمراغة وساقلتة والمنشاة وجرجا والبلينا ودار السلام وشملت كل القطاعات من بنية تحتية ومشروعات خدمية وتكنولوجية حديثة تتمشى مع رؤية مصر 2030.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" سوف تنطلق ستنطلق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي والذي بدأ أول يوليو الجارى، وذلك بمركزى طهطا وأخميم، ففي مركز أخميم تستهدف المبادرة قرى آبار الملك، والصوامعة شرق ، ونجوع الصوامعة شرق، والعزبة والعرب، وعرب الأطاولة، وجزيرة محروس، والحواويش، والديابات، والسلامونى، والكولة، والعيساوية شرق، والأحايوة شرق، والأحايوة شرق الجديدة.

أما الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج سوف تستهدف المبادرة قرى بنجا، ونجع حمد، وبنى حرب، وشطورة، وعرب بخواج، والشيخ زين الدين، والسوالم، والصفيحة، والشيخ رحومة، والجريدات، ونزلة عمارة، وحاجر مشطا، والشيخ مسعود، والصوالح، وداود، والصوامعة غرب، وبنهو، وبنى عمار، الخزندارية ، الخزندارية شرق، وجزيرة الخزندارية، ونجوع الصوامعة غرب، ونزلة القاضي، والكوم الأصفر، والجبيرات ، وكوم بدر، والحريدية البحرية، والحريدية القبلية، والقبيصات.

ومن جانبه، أوضح محافظ سوهاج، أن مشروعات المبادرة تكلفت ما يقرب من 45 مليار جنيه، شملت 7 مراكز بسوهاج، وتوفير سكن كريم لـ 16 ألف أسرة وإنشاء 24 مكتبة عامة، وتطوير وإنشاء 93 محطة كهرباء و60 مجمعا، والمبادرة قامت ببناء 9 محطات مياه شرب و30 محطة صرف صحى وزرع 50 ألف شجرة، مؤكدا أن محافظة سوهاج تعيش حياة كريمة في ظل المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فهى المبادرة الإنسانية الأولى على مستوى كل الدول وليست على مستوى مصر مفقط لأنها وصلت بعمق إلى الأسر والأماكن الأولى بالرعاية وقدمت لها الخدمات بمحل إقامتها، وحولت القرى المهمشة إلى مدن صغيرة بها كل وسائل التطوير الحديثة ووسائل التكنولوجيا المتقدمة.