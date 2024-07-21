محافظ القليوبية يناقش تنفيذ عدد من المشروعات فى مجال البيئة والمخلفات الصلبة

القليوبية إبراهيم سالم

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا مع وفد من البنك الدولي، بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، لتحسين جودة الهواء والتصدي لتغير المناخ، تماشياً مع رؤية مصر.

وناقش الاجتماع، مشروع معالجة المخلفات المتكاملة بالعاشر من رمضان بتكلفة إجمالية 200 مليون دولار، بتمويل من البنك الدولي، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة إدارة المخلفات في مصر ويتضمن المشروع مكونات رئيسية، تشمل إنشاء مرافق وبنية تحتية حديثة لمرفق الإدارة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان وإغلاق وإعادة تأهيل مكب النفايات الضخم في مقلب أبو زعبل وإنشاء محطات وسيطة في كل من المرصفة والخانكة بمحافظة القليوبية والمساهمة في خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة بمحافظة القليوبية.

ويهدف مشروع معالجة المخلفات المتكاملة بالعاشر من رمضان إلى تحقيق العديد من الفوائد البيئية والصحية، بما في ذلك تقليل انبعاثات ملوثات الهواء الضارة، بما في ذلك غازات الاحتباس الحراري وتحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى ومناطق أخرى متأثرة وحماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المرتبطة بالتلوث وإعادة تأهيل مكب أبو زعبل وتحويله إلى مساحة خضراء وخلق فرص عمل جديدة في مجالات الإدارة المستدامة للمخلفات.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة أعمال إنشاء المحطة الوسيطة بمرصفا لتخدم مدينة بنها، مؤكدًا أنه جارِ الدراسات الخاصة بأعمال المرافق، وتم الانتهاء من توصيل الكهرباء، وتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ، وتقع المحطة على مساحة 9 فدان، وستخدم مدينة بنها والقرى التابعة لها.

وأوضح المحافظ، أن هذه المشروعات تأتي ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغيير المناخ في القاهرة الكبرى، والذي يهدف إلى تقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية ومكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، عن طريق إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية.

واستعرض الاجتماع مستجدات الدراسات الخاصة بتطوير منطقة العكرشة الصناعية، وتحويلها من منطقة صناعية عشوائية غير مرخصة إلى كيان صناعي متطور يتمتع بكافة الخدمات التي تخدم النشاط الصناعي، والتي يحتاج إليها المستثمرين للنهوض بالعملية الصناعية.

وجاء الاجتماع بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وخالد العرفي رئيس مدينة الخانكة، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، وفاطمة الزهراء مدير الشئون المالية، ومحمد رجب مدير عام التخطيط والمتابعة.