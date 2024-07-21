القليوبية تُعزز منظومة النظافة بـ12 مليون جنيه.. مكنستان جديدتان لشفط الأتربة

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت محافظة القليوبية، اليوم الأحد، وصول معدات نظافة جديدة تشمل مكنستين لشفط الأتربة، وذلك ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحسين مستوى النظافة العامة، حيث تسلمها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

ووصلت المعدات الجديدة إلى مدينتي بنها وقليوب بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه، وقد تفقدها المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام، ومحمد رجب مدير عام الإدارة الاستراتيجية، وفاطمة الزهراء، مدير عام الشئون المالية.

وأكد المحافظ، على ضرورة المتابعة الدؤوبة لأعمال النظافة في جميع أنحاء المحافظة، مع التأكد من جاهزية المعدات واستمرار أعمال الصيانة الدورية، كما شدد على أهمية الحفاظ على المعدات لضمان أطول فترة ممكنة من العمل الفعال، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة العامة.

يأتي هذه الخطوة ضمن جهود محافظة القليوبية المستمرة لتطوير منظومة النظافة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسعى المحافظة من خلال توفير معدات حديثة وفعالة إلى رفع كفاءة عمليات النظافة وإزالة القمامة من مختلف الشوارع والمناطق، مما يُساهم في خلق بيئة صحية وحضارية آمنة لجميع المواطنين.