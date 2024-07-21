محافظ القليوبية يتابع حملة إزالة الطوابق المخالفة بمنطقة الفلل فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جهود مجلس مدينة بنها فى إزالة التعديات بالبناء المخالف بمنطقة الفيلات وكوبري الفحص والهابيتات بمدينة بنها.

وأشرف اللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، على إزالة طوابق علوية بعقارية بشارع 3 وشارع 10 على مساحة 550م2 وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وشدد محافظ القليوبية، على أنه لا تسامح مع أي تقصير أو تخاذل في التعامل مع هذا الملف المهم للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير أي أراضي بالبناء المخالف عليها باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة ومصدرًا أساسيًا لإنتاج الغذاء واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.