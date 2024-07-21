محافظ السويس يتفقد مجمع مخابز الحرفيين والمركز التكنولوجي وعدد من شوارع حى فيصل

السويس- صبرى غانم

أجرى اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، جولة تفقدية بنطاق حي فيصل رافقه خلالها المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي فيصل وسكرتير الحي ومسئولي الإدارات الهندسية والمرافق العامة والاشغالات بدأها بزيارة الي مجمع مخابزالحرفيين لمتابعة جودة رغبف العيش والتقى المحافظ عدد من سكان المنطقة ودار حوار معهم حول رغيف العيش بالمخبز والمشاكل الموجودة بالمنطقة.

وشدد محافظ السويس على رئيس حي فيصل بضرورة المتابعة الدورية علي المخابز من اجل جودة رغيف العيش، مشددا علي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع التموين.

وتوجه اللواء طارق حامد الشاذلي الي مبني رئاسة حي فيصل للتعرف علي الادارات والخدمات ، وتابع المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي للوقوف على الخدمة التي يقدمها المركز للمواطنين.

واستمع المحافظ الي مدير المركز التكنولوجي حول الخدمات التي تقدم داخل المركز وخطة العمل داخله لانجاز الطلبات في وقت قصير.

كما التقى عدد من اهالي حي فيصل المتقدمين بطلباتهم واقتراحاتهم المشاكل التي تواجههم بالمركز، مكلفا كلا من رئيس الحي ومدير المركز التكنولوجي بتسهيل الإجراءات والتسهيل على المتقدمين من رواد المركز لانجاز خدماتهم والتواصل معهم لحل مشاكلهم وانجاز طلباتهم.

وخلال الجولة تفقد محافظ السويس قرية الرائد للوقوف على طبيعة العمل والخدمات العامة والمرافق بها والمشاكل التي تواجه المواطنين داخل القرية والمناطق المجاورة بقري شباب الخريجين.

وأعطي المحافظ توجيهاته لرئيس الحي بالتنسيق مع الجهات المعنية بقري شباب الخريجين لبحث المشاكل المقدمة من سكان هذه القري ومشاكل الري والزراعة والمرافق بها وعمل تقرير بذلك وعرضه عليه.

كما طلب خطة عمل من الحي للمتابعة الدورية لهذه القري للحفاظ علي الاراضي املاك الدولة وازالة اي تعديات تطرأ في وقتها.

