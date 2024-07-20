محافظ السويس يتفقد مساكن ناصر ويتابع دار الأيتام..اعرف التفاصيل

السويس-صبرى غانم

قام اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، بجولة تفقدية بنطاق حي السويس بمرافقة كلا من اللواء هشام الشيمي رئيس حي السويس وأميمة رفعت مدير التضامن الاجتماعي ومحمد درويش مدير مركز السويس المانيا للحام. والادارات الهندسية بالحي.

بدأ المحافظ الجولة بزيارة الي دار الحنان للرعاية المتكاملة وأطفال دار الرحمة بمنطقة الملاحة للوقوف علي الخدمات والرعاية التي تقدم لاطفال وأبناء دور الايتام.

ووجه المحافظ بتوفير الرعاية للايتام في مجال التعليم والمتابعةالصحية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وكلف المحافظ مدير التضامن الاجتماعي بعقد لقاء دوري مع ابناء دار الحنان للسماع الي احتياجاتهم وطلباتهم والتواصل معهم وحل أى مشاكل تطرأ معهم.

وقام اللواء طارق حامد الشاذلي بزيارة الي مساكن ناصر بمنطقة الملاحة التي تم تطويرها.

واستمع المحافظ لشرح حول تطوير المنطقة والتي تم خلالها تغيير وسائل الصرف الصحي والدهانات والوجهات واستحداث أرضيات ورفع كفاءات المسطحات الخضراء والانارة العامة وعمل مداخل ومخارج للمدينة.

وتفقد المحافظ المنظر الجمالي للنافورة الراقصة بجوارقرية الحجاج بالملاحةوطلب من مسئولي الحي الحفاظ علي اي اعمال تطوير تتم بنطاق الحي.

وتفقد محافظ السويس ، مركز "السويس - ألمانيا" للحام والأقسام المختلفة به واستمع الي شرح من مدير المركز عن طبيعة العمل والخدمات التي تقدم وكيفية تنشيط الدورات بالمركزوالاستفادة من قاعات التدريب والمعامل والمعدات والأجهزة اللازمة للتدريب في مجال اللحام واللحام تحت الماء، في تدريب شباب السويس وإكسابهم خبرات في هذا المجال، بالإضافة إلى التنسيق مع القطاعات الأخرى لتوفير فني ماهر متدرب لسوق العمل.

واختتم المحافظ جولته بتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بحي السويس.

وشرح مدير المركز خطوات العمل بالمركز والخدمات الموجودة به، موجها رئيس الحي ومدير المركز بإنجاز العمل وبحث الطلبات والرد علي المواطنين في وقت قصير.

