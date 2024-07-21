محافظ الدقهلية يكلف نائبه والسكرتير العام بعقد اجتماع لمتابعة ملف التصالح

الدقهلية - شريف الديب

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة، بعقد اجتماع مع المسئولين الأمانة الفنية بمجالس المدن، بحضور أعضاء اللجنة العليا للتصالح بالمحافظة، وذلك لمتابعة العمل بملف التصالح.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الاجتماع يستهدف متابعة معدلات الانجاز بملف التصالح وتذليل العقبات التي تواجه اعمال سير إجراءات التصالح وفقا للقانون 187لسنة 2023.

وأضاف اللواء مرزوق، أنه قد بلغ عدد طلبات التصالح التي سبق تلقيها من المواطنين 164 ألف طلب ومن المتوقع أن تصل إلي 200 ألف طلب بعد فتح باب تلقي الطلبات مجددا.

ومن جانبه، أكد نائب المحافظ علي ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل علي تذليل العقبات التي تعترض العمل بملف التصالح وتسريع العمل في الانتهاء من فحص الطلبات وذلك لتحقيق أعلي معدلات إنجاز تيسيرا علي المواطنين واضاف لابد أن نعمل كفريق عمل واحد لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.



ومن جانبه، قال "وكيل الوزارة السكرتير العام"، إن أعمال تلقي الطلبات مجددا بدأت منذ 7 مايو الماضي وذلك للمواطنين الذين لما يسبق لهم التقديم من قبل والذين تم رفض طلبتهم من قبل طبقاً للقانون القديم مشيرا ان هناك متابعة مستمرة لمعدلات الإنجاز في ملف التصالح والعمل الجاد في تذليل أية عقبات تعترض سير الإجراءات تخفيفا للعبء عن المواطنين.