اليوم السابع
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محافظ الدقهلية: انتهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة والاستعداد للثانية

الأحد، 21 يوليو 2024 01:12 م
محافظ الدقهلية: انتهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة والاستعداد للثانية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على إنهاء كل مشروعات حياة كريمة بالدقهلية خلال الفترة القادمة، واستكمال جميع المشروعات، بعد إنهاء كل المعوقات ليتم إنهاؤها بنسبة 100%، خلال فترة وجيزة.

وأشار إلى أنه وجه إلى كل التنفيذيين بالاجتماع والتنسيق فيما بينهما لإنهاء أى عقبات مشتركة بينهما من أجل الصالح العام، ووضع مصلحة المواطن كهدف رئيسي لهم.

وأكد على استعدادات العمل بالمرحلة الثانية ضمن  مبادرة حياة كريمة، وطالب جميع التنفيذين بتدقيق البيانات الخاصة بجميع القطاعات المستهدف العمل بها ضمن المرحلة الثانية استعدادا لبدء الأعمال بها والنزول علي الطبيعة مرة أخري لمطابقة هذه البيانات بالواقع .

كما وجه بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية ورؤساء القطاعات المستهدف العمل بها وتذليل كل المعوقات التي قد تواجه العمل اثناء التنفيذ والاستفادة من تجربة العمل بالمرحلة الأولي بمركز شربين .

وأكد المحافظ  علي أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هي الأولي من نوعها في العالم لتطوير الريف المصري في زمن قياسي وبتكلفة تتخطي مئات المليارات من أجل النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم في ظل بناء الجمهورية الجديدة.







الدقهلية

محافظ الدقهلية

حياة كريمة بالدقهلية

المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة




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