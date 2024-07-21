محافظ الإسماعيلية يستقبل وفدًا من الكنائس والأوقاف للتهنئة بمنصبه الجديد

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بمكتبه، اليوم الأحد، الأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذكس، الأنبا بولا شفيق مطران الأقباط الكاثوليك، القس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، الشيخ ممدوح عبد الجواد أبو المعاطي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية ووفد من راهبات مدرستي الفرنسيسكانيات والقديس يوسف والآباء الكهنة.

وخلال اللقاء حرص الوفد على تقديم التهنئة لمحافظ الإسماعيلية على منصبه الجديد وثقة القيادة السياسية داعين المولى عز وجل أن يوفقه في مهام عمله ويسدد خطاه في خدمة الوطن والمواطنين مؤكدين على وحدة الصف، وأننا نعمل جميعًا تحت شعار العمل والإنتاج من أجل رفعة الوطن وعزته، متمنيين له دوام التوفيق والسداد.

ومن جانبه، أعرب أكرم عن سعادته بهذه الزيارة الطيبة مؤكدًا عمق الروابط وأواصر المحبة والإخاء والمشاعر الطيبة والسماحة الدينية التي يتميز بها الشعب المصري، مضيفًا أنه علينا جميعًا أن نحافظ على وحدة وطننا والنسيج الواحد من أجل استمرار مسيرة التنمية، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية قيادة وشعبًا وجيشًا، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

كما أشار أكرم إلى أهمية دور الكنائس والمساجد في حفظ استقرار المجتمع وترسيخ قوة ووحدة النسيج الوطني للشعب المصري وتوعية أبناءه على النهج الديني الوسطي وترسيخ القيم الإنسانية والمجتمعية ورفع درجة الوعي المجتمعي لدى الشباب، فضلاً عن دورها في تنمية الروح الوطنية لدى أبناء المحافظة.





جانب من اللقاء



جانب من اللقاءات



لقاء المحافظ ووفد الكنائس



محافظ الاسماعيلية والمهنئين