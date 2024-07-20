محافظ الإسماعيلية يوجه بالتصدى لمخالفات البناء والاستجابة لشكاوى المواطنين

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، كافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة وكذلك الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وسرعة حلها وإزالة أسبابها.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية لحي ثانِ مدينة الإسماعيلية بوقف تنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص للدور الخامس علوي بشارع فاطمة الزهراء خلف المسجد المتفرع من شارع المستشفى بمنطقة حي السلام.

كما تم تنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية لتنفيذ صبة خرسانية لسقف الدور العاشر علوي بدون ترخيص بشارع شبين الكوم بمنطقة عرايشية مصر.

وتم التحفظ على معدات البناء (خلاطة الخرسانة، طن ونصف أسمنت، وسيارتين سن ورمل) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وعلى جانب آخر، تلقت الوحدة المحلية لحي ثانِ مدينة الإسماعيلية شكوى من أحد المواطنين بوجود بركة من المياه بها مخلفات بجوار مسجد الحاوي واحدى الصيدليات فى حي العبور بشارع حسين حجازي بمنطقة البلابسة.

وعلى الفور قامت إدارة الحملة الميكانيكية بالدفع بسيارات لشفط وكسح مياه الصرف الصحي، هذا إلى جانب قيام 8سيارات لرفع القمامة والمخلفات ومن ثم تغطية المنطقة محل الشكوى بالرمال؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين سكان المنطقة.