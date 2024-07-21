محافظة الغربية: نفذنا المرحلة الأولى من حياة كريمة بمركز زفتى بنسبة 92.52%

الغربية – مصطفى عادل

كشفت محافظة الغربية، عن حجم ما تم تنفيذه من مشروعات حياه كريمة فى مرحلتها الأولى، بمركز زفتى فى كافة القطاعات الخدمية التي استهدفت جميع قرى المركز.

وتم إنجاز 767 مشروع من اجمالي 876 مشروعا، بنسبة انجاز 92.52%، ودخول عدد كبير من المشروعات الخدمية التي تم الانتهاء منها للخدمة، منها مشروعات فى قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي والشباب والرياضة، وشبكات المحمول، والسكة الحديد وتبطين الترع، ونقاط الشرطة والإسعاف

وأوضحت المحافظة، أن المرحلة الثانية ستبدأ فور اعتمادها من مجلس الوزراء، وتستهدف 4مراكز بالمحافظة، للبدء فى تنفيذ مشاريع فى قطاعات التعليم والشباب والرياضة والصحة والوحدات المحلية، ومياه الشرب والصرف الصحي، والاتصالات والغاز الطبيعي