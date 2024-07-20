محافظ الغربية: نسابق الزمن للانتهاء من كورنيش المحلة الجديد

الغربية مصطفى عادل

أكد اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من كورنيش المحلة الكبرى المتنفس الحضاري للمواطنين، والذي يعد حلما طال انتظاره لأهالي المدينة، نظراً لموقعها الفريد وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين من داخل وخارج المحافظة عليه، موجها بسرعة الانتهاء من الكورنيش.

جاء ذلك خلال متابعته الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد والمقام على ترعة بحر شبين بحي ثان المحلة، حيث يتم صب خرسانة البلدوره فى المثلثه وتركيب حجر السورناجا بالكورنيش واستكمال الانترلوك لرصيف الكورنيش.

وأشار "الجندي"، إلى أن الكورنيش الجديد يعد شريانا مروريا هاما سيوفر الجهد والوقت في الانتقال لطريق المحلة سمنود المنصورة، وسيسهل أيضا الوصول للمناطق الموجودة علي اطراف المدينة خاصة أنه سيكون محورا مروريا واسعا، وأن من أهم مميزاته سيحد من دخول وتكدس سيارات النقل داخل المدينة.



كورنيش المحلة الجديد