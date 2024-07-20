اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يوليو 2024 07:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية: نسابق الزمن للانتهاء من كورنيش المحلة الجديد

السبت، 20 يوليو 2024 06:12 م
محافظ الغربية: نسابق الزمن للانتهاء من كورنيش المحلة الجديد كورنيش المحلة الجديد
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من كورنيش المحلة الكبرى المتنفس الحضاري للمواطنين، والذي يعد حلما طال انتظاره لأهالي المدينة، نظراً لموقعها الفريد وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين من داخل وخارج المحافظة عليه، موجها بسرعة الانتهاء من الكورنيش.

جاء ذلك خلال متابعته الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد والمقام على ترعة بحر شبين بحي ثان المحلة، حيث يتم صب خرسانة البلدوره فى المثلثه وتركيب حجر السورناجا بالكورنيش واستكمال الانترلوك لرصيف الكورنيش.

وأشار "الجندي"، إلى أن الكورنيش الجديد يعد شريانا مروريا هاما سيوفر الجهد والوقت في الانتقال لطريق المحلة سمنود المنصورة، وسيسهل أيضا الوصول للمناطق الموجودة علي اطراف المدينة خاصة أنه سيكون محورا مروريا واسعا، وأن من أهم مميزاته سيحد من دخول وتكدس سيارات النقل داخل المدينة.

 

كورنيش المحلة الجديد
كورنيش المحلة الجديد

 

كورنيش المحلة
كورنيش المحلة

 







اخبار المحافظات

محافظ الغربية

كورنيش المحلة

المحلة




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة