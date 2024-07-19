قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول المشروعات التنموية فى العصر الحالى

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "المشروعات التنموية في العصر الحالي" ألقاها حماده فؤاد مسئول الفرع، متحدثاً عن المشروعات التنموية والخدمية وأهم المشروعات التنموية في عصر الرئيس السيسي ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والحد من الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية، وإنشاء وتطوير مدن ومناطق صناعية متخصصة مثل للجلود والأثاث في دمياط.

كما أعد قصر ثقافة حوض الرمال، عرض إنشاد ديني للمنشد عامر محمد بعنوان "جمال الوجود"، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة فنية بإستخدام الخرز نفذتها حجاجية خيري، وأعدت مكتبة الكيمان الثقافية قراءة كتاب قلعة صلاح الدين الأيوبى تأليف بسام الشماع تحدثت فاطمة حسن محمد عن لماذا شيدت قلعة صلاح الدين ومن بني قلعة صلاح الدين ووصف تفصيلي للقلعة، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "تنمية الاقتصاد وبناء الدولة" ألقاها عمرو عبد الصبور، موضحاً إعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إنجازاً لا نظير له في رسم أهداف للمجتمع الدولي، وهو يشكل تحولا نمطيا نحو رؤية شاملة ومتكاملة للتنمية المستدامة الشاملة للجميع، تنطبق على جميع الناس في جميع البلدان وهي ترتكز بشكل صريح على حقوق الإنسان، ولكفالة أن تتبع هذه الرؤية إجراءاتٌ عملية، يجب بذل المزيد من الجهود لإدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية، بوضع خطوط أساس لقياس الأداء وبناء قدرات إحصائية فعالة.