غرفة المنشآت السياحية: نسبة الإشغال الفندقي تخطت 99% في العلمين

كتب محمد شعلان

أكد على كامل منصور عضو مجلس إدارة غرقة المنشآت السياحية، أن مهرجان العلمين تسبب في تحقيق سبق وتنشيط سياحي واستثمار سياحي جيد جدا خاصة من الأشقاء العرب والمستثمرين الأجانب، مفيدا بأن الإشغال الفندقي تعدى نسبة 99%.

وأوضح على كامل منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العالم علمين"، على القناة الأولى، أن نسبة الإشغال الفندقي العالي لها مردود جيد للدخل القومي المصري، وأصبح لدينا مدن جديدة تخرج وهذا يحقق مردودا جيدا لمصر، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ فنادق جديدة بغرف كثير ومنشآت سياحية تفوق الخمس نجوم مما حقق سمعة طيبة لمصر.

وتابع: "لم نكن نتوقع الوصول لهذه النسبة في الإشغال ولكن كل جديد له مردود ممتاز، وأنشطة العلمين توفر كل الخدمات للسائح حسب تصنيفه ومكان قدومه ونحافظ على المنشآت السياحية وفي متابعة من وزرة السياحة"، موضحا أن هناك حوالي 70 صناعة تخدم السياحة الآن وكل رواج للسياحة يؤدي لرواج هذه الصناعات.