صحة الغربية: جولات ميدانية على المستشفيات والوحدات الصحية بالمحلة الكبرى

الغربية - محمد طارق

أجرى الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية على مستشفى صدر المحلة، والوحدات الصحية بعدد من القري التابعة لمركز المحلة الكبرى.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، لمتابعة انشطه المستشفيات والوحدات الصحية وجاهزيتها لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة الغربية، مؤكدا على حسن معاملة المواطنين.

وبدأت الجولة التفقدية على الوحدات الصحية بقري "بطينة وقرية ميت الليث ومحلة حسن" التابعة لمركز المحلة، تفقد خلالها العيادات الخاصة بطب الأسرة، وغرفة الاستقبال والطوارئ والعيادات المسائية، وعيادات الاسنان ومتابعة الاعطال وغرفة المشورة، ومتابعة المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة ومتابعة الترددات وغرفة الملفات وحركة دوران الملف ومدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات التابعة للواحدات، ومعامل ومدي توافر المستلزمات الطبية الأزمة، وكذا الخدمات الوقائية منهما التطعيمات ومتابعه ترصد الأمراض المعدية.

كما أكد تفعيل وانضباط بصمة الحضور والانصراف، وتقديم الخدمات الطبية التي يتلقاها المريض بجودة عالية، لرفع كفاءة المنظومة الطبية بمحافظة الغربية للمساهمة فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

واختتم جولته بالمرور علي مستشفى صدر المحلة والمرور على أقسام الاستقبال والطوارئ ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات ورفع جاهزية المستشفى ومتابعة سير العمل وتواجد القوى البشرية كاملة، كما تفقد أقسام الأشعة وأقسام العناية المركزة واقسام الداخلى والمعامل وأقسام المستشفي المختلفة ومتابعة سجلات المرضي وسؤالهم عن مدي رضاهم عن الخدمة المقدمة.