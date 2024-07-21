رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع أعمال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

كتب أحمد حسن

تابع المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز العاشر من رمضان، استكمال الأعمال الجارى تنفيذها بالطرق بمواقع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "بأحياء الأندلس والنرجس، لربطهما بباقي الأحياء، وكذا الاهتمام بالطرق الداخلية بالحيين لمرونة الحركة المرورية.

وأكد رئيس جهاز العاشر من رمضان، سرعة استكمال طبقة الأسفلت بالطرق خلال الأيام القادمة وبالجودة المطلوبة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه، لبدء تسليم الوحدات السكنية، وذلك في ضوء الاهتمام بمشروعات البنية التحتية وأعمال تنسيق الموقع، وتنفيذ شبكات الطرق والمحاور الحيوية.

وفي السياق ذاته، اجتمع المهندس علاء عبداللاه، بمديري إدارات التنفيذ والصيانة والكهرباء والأحياء، لمتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات وتذليل أي عقبات، وذلك تنفيذاً لما جاء في توصيات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في أول زيارة ميدانية له لمدينة العاشر من رمضان بعد توليه حقيبة الإسكان.



وأوضح المهندس علاء عبداللاه، أنه تم خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، وتنفيذ أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام، وتطوير المداخل والميادين، وزيادة الاهتمام بأعمال الصيانة والزراعة والنظافة حفاظاً على المظهر الحضارى للمدينة، وكذا ضرورة تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية لخلق بيئة ملائمة للصناعات المختلفة.



كما تابع المهندس علاء عبد اللاه، الأعمال الجاري تنفيذها لمدرسة النيل الدولية، التي تقع بمنطقة الخدمات الفاصلة بين الحيين الخامس و السادس أمام المجاورة ٥٠، والتي تعتمد على تدريس مناهج تعليمية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة، وذلك فى إطار زيادة المبانى الخدمية والتعليمية لخدمة أهالي المدينة.

وأضاف رئيس جهاز العاشر من رمضان، أن المدرسة سعة 52 فصلاً للمراحل التعليمية المختلفة، وبها غرف أنشطة، ومعامل، وشئون إدارية، بجانب الحضانة المرفقة بالمدرسة والسور، و 3 ملاعب، وساري علم، والفناء الخارجي، حيث تبلغ مساحة الموقع العام 18900 متر مسطح.