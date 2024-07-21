رئيس الوزراء يلتقى عددا من القادة ورؤساء الحكومات والمسؤولين الأفارقة

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة لـ"اجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي"، التي انطلقت اليوم في "أكرا" عاصمة غانا، عددًا من القادة ورؤساء الحكومات والمسئولين الأفارقة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر لدى غانا.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء قُبيل انعقاد الجلسة الافتتاحية شهدت أجواءً من الود والترحيب المتبادل بين الدكتور مصطفى مدبولي والرؤساء والمسئولين الأفارقة، حيث أعرب جميع الأطراف عن تمنياتهم بأن يُكلل "اجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي" بمخرجات مُثمرة تُسهم في تحقيق المزيد من التنمية لبلدان القارة السمراء.

ومن المُقرَّر أن يُلقي الدكتور مصطفى مدبولي كلمة، اليوم، ضمن فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي، وأن يعقد على هامش زيارته إلى غانا عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض المسؤولين؛ في سبيل مناقشة جهود تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية بين بلدان القارة الأفريقية.

وتأتي مشاركة رئيس الوزراء في "اجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي" في ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد".