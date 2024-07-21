مجلس الوزراء يعقد ندوة تثقيفية لتعريف الموظفين بمختلف القضايا العالمية

كتبت هند مختار

في ضوء الحِرص على تفعيل الدور التثقيفي للأمانة العامة لمجلس الوزراء وصقل مهارات الموظفين ومعارفهم السياسية والاقتصادية وتعزيز وعيهم بالمستجدات العالمية وآثارها على الداخل المحلي؛ عقدت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان "مستقبل النظام العالمي الجديد... وتداعياته على الأمن القومي المصري".

ويأتي ذلك في إطار تكليفات أسامة سعد، أمين عام مجلس الوزراء، بتوعية الموظفين ومشاركتهم الرؤى، وتعزيز النقاش فيما بينهم وبين الكوادر المُتخصصة في المجالات ذات الصلة.

وتستضيف الندوة، التي تُعقَد على مدار يومي الأحد والاثنين، ٢١ يوليو و٢٢ يوليو ٢٠٢٤، الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة.

واستعرضت الدكتورة نورهان الشيخ، خلال الندوة، محددات النظام العالمي الجديد والتغيُّرات التي يشهدها، فضلًا عن التحديات القائمة بالدائرتين الإقليمية والعالمية ذات التأثير على الأمن القومي المصري بمختلف أبعاده.

وأوضحت في هذا الصدد أن العالم بات نظامًا مُتعدد الأقطاب في ظل وجود حراك كبير في النظام الدولي، منوهةً إلى العلاقة الوثيقة بين الخارج والداخل؛ بحيث تؤثر الأحداث والمستجدات الدولية أو الإقليمية على الداخل المحلي لمصر بدرجة كبيرة، ما يُشير إلى ضرورة فهم النظام العالمي وتغيُّراته.

ونوَّهت أستاذ العلوم السياسية في هذا الشأن إلى التغيُّرات المهمة التي شهدها الغرب في ظل الانتخابات الأوروبية الأخيرة، والأمريكية المنتظرة نهاية العام الجاري، ومآلات ذلك على مصر وتوجُّه سياستها الخارجية في الفترة القادمة.

وأضافت الدكتورة نورهان الشيخ أن ثمّة تحديات جسيمة تلقي بظلالها على مصر، لافتةً إلى مثلث أزمات "التضخم، والطاقة، والركود العالمي"، فضلًا عن الاضطرابات الإقليمية في غزة، والسودان، وليبيا، والتصعيد الإسرائيلي الإيراني.

وأكدت أنه رغم التحديات الكبيرة على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، وكذا الصعيد الأمني؛ فإن مصر ما زالت تمتلك فرصًا كبيرة نابعة من صعود دور قوى الجنوب بشكل عام في سياق سياسة الاستقطاب المرِن للقوى الكبرى.

هذا بالإضافة إلى الفرص النابعة من انضمام مصر كشريك حوار إلى منظمة "شنجهاي"، وكذلك انضمامها إلى تجمُّع "البريكس" -في ظل نظام اقتصادي عالمي جديد- والذي يتيح لها إمكانية زيادة التصدير عبر ربطها بالمشروعات العالمية والتجمعات الاقتصادية التي تقودها دول المجموعة، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية.

ليس ذلك فحسب، بل إن عضوية مصر في "بريكس"، حسبما أشارت الدكتورة نورهان الشيخ، تفتح لها فرصًا أكبر لزيادة تدفقات السياحة، والحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها، والتأثير الإيجابي بشكل عام في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، لا سيّما في ظل الإمكانات التكنولوجية الهائلة التي تمتلكها دول المجموعة، وكذا مكانة مصر ومقوماتها.

وأكدت أستاذ العلوم السياسية، في الإطار ذاته، أن النظام الاقتصادي العالمي أضحى بالفعل نظام تكتلات، وهو ما يأتي في صالح مصر بعد انضمامها لـ "بريكس".



هذا، وقد أتاحت الدكتورة نورهان الشيخ الفرصة للنقاش الثري بين الحضور من الموظفين لطرح الأسئلة والاستفسارات وتبادُل الأفكار بشأن الوضع الراهن والمستقبلي لمصر في ظل التغيرات العالمية الماثلة.