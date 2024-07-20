رئيس الوزراء يصل غانا لحضور اجتماع منتصف العام التنسيقى للاتحاد الأفريقى

كتبت هند مختار

وصل، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى "أكرا" عاصمة دولة غانا؛ للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي، التي من المُقرَر أن تبدأ غدًا الأحد، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الأفريقية.

ومن المقرَّر أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي كلمة، غدًا الأحد، ضمن فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي، وأن يعقد على هامش زيارته إلى غانا عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض المسؤولين؛ في سبيل مناقشة جهود تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية بين بلدان القارة الأفريقية.

وتأتي تلك المشاركة في ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد".