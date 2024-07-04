رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بالعام الهجرى الجديد

كتب محمد الأحمدى

أرسل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، يهنئه فيها والشعب المصرى، بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، فى نص البرقية: "يسعدنى أن أبعث بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية- بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. ونصلي إلى الله أن يحفظ بلادنا الغالية مصر وشعبها العظيم، ويعيدها علينا جميعًا بالمحبة والسلام والازدهار. وكل عام وسيادتكم بخير".

وبعث رئيسُ الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين.