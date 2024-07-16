رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال تخرج دفعة جديدة في كلية لاهوت اكسبلورنيشنز

كتب: محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال كلية لاهوت اكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية، بالشراكة مع مجمع المثال المسيحي بمصر، بتخريج دفعة جديدة من الدارسين، بمقر الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية.

وحضر الاحتفال القس كمال لطفي، رئيس مجلس إدارة الكلية ورئيس مجمع المثال المسيحي، والدكتور نادر ميشيل، مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وأوروبا، والقس عاطف سيدهم، راعي كنيسة المثال بشبرا وعضو مجلس الأمناء بالكلية، والدكتور القس جون سامي،

رئيس مجلس أمناء الكلية وراعي الكنيسة الإنجيلية بالمعادي الجديدة، والدكتور فليب فرج، نائب رئيس مجلس الأمناء ومدير أكاديمية اكسبلورنيشنز للعلوم الإدارية، والقس فارس ميخائيل، رئيس مجمع النعمة الثاني، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ ناصر صادق عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ عصام واصف، نائب رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي.

وشارك بالاحتفال أيضًا الكاتب الصحفى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والفنان فريد النقراشي، والكاتبة فاطمة ناعوت، والمستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات سابقا، والإعلامي جورج رشاد مدير إدارة المذيعين بقطاع الأخبار بالتليفزيون.

وفي كلمته خلال الاحتفال قال الدكتور القس أندريه زكي "إن التعليم اللاهوتي يجب أن يتعامل مع جذور المشكلات ويعرف أسبابها الحقيقة فيقدم رؤية جديدة وبعدا أعمق. التعليم اللاهوتي يجب أن يقدم نموذجًا بعيدًا عن الازدواجية الدينية". مضيفًا "أن السيد المسيح قدم تعليما لاهوتيا مغيرًا تغييرا حقيقيا، متجاوزًا حالة الازدواجية الدينية واستغلال سلطة الدين من بعض الجماعات حينها للسيطرة على الناس".