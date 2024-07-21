حياة كريمة بالأقصر.. إنشاء 13 مجمعا خدميا وتحويل القرى لمراكز خدمات متكاملة

الأقصر – أحمد مرعى

نجاح كبير حققته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، عبر إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من سكان قري مدينتي أرمنت وإسنا، عبر إنشاء عدد 13 مجمع خدمات حكومية في 13 قرية لتحويلها لمراكز خدمات شاملة ومتكاملة.

وتستهد تلك المجمعات الخدمية المتكاملة لتوفير الخدمات للمواطنين بشكل يسير وسهل، بحيث يحصل المواطن على الخدمات الحكومية بطريقة تنال رضاه واستحسانه، من خلال مجمعات خدمية مجهزة على أعلى مستوى وتحتوى على منافذ ومكاتب لجميع المصالح الحكومية، حيث تمت إقامة تلك المجمعات داخل 9 وحدات قروية بمركز إسنا و4 بمركز ومدينة أرمنت، حيث يضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها داخل المجمع الذي يشمل "مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية – مجلس شعبي محلي – وحدة تضامن اجتماعى".

وتم إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية في مركز ومدينة إسنا وشملت القرى التالية:- "الشغب - الدير - الحلة - الكيمان - اصفون - النجوع - توماس - النمسا – كومير"، وفي مركز ومدينة أرمنت تم إنشاء المجمعات التالية:- "السلام – الرزيقات – المحاميد – الرياينة"، وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين، ولتحقيق طفرة فى تقديم الخدمات لهم، وتخفيفاً لأعباء تنقلهم بين المصالح الحكومية المختلفة، كما ستسهل عليهم الحصول على الخدمة من المنافذ التى تم تزويدها بكل الإمكانات الإلكترونية التى تُسهِّل تقديم الخدمة.

ويقول المهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، إنه تستهدف المجمعات التي تم إنشاؤها خدمة نحو 663 ألفا و717 نسمة من سكان قرى مركزى إسنا وأرمنت، وذلك بواقع 472 ألفا و365 نسمة من سكان إسنا، و191 ألفا و352 نسمة من سكان أرمنت، وتم مؤخراً بدء مرحلة فرش وتجهيز هذه المجمعات ومدها بالأثاث والأجهزة والوسائل الإلكترونية اللازمة، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ويسمح بتقليل الضغط على المدن وتوفير تكلفة الحصول على الخدمة.



المجمعات الحكومية جاهزة للإفتتاح ضمن مبادرة حياة كريمة



مبانى المجمعات الخدمية فى قرى الأقصر