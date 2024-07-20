حياة كريمة.. تقديم خدمات طبية مجانية لأهالى قرية 78 فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة بكفر الشيخ، من تقديم الخدمات الطبية لـ 340 مريضاً، في يومها الأول، بقرية 78 بمركز الحامول، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل المديرية، بتوجيهات اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، أن القافلة تضم مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات الطبية منها، خدمات الكشف العلاجي بـ8 عيادات طبية متخصصة لـ8 عيادات تخصصات طبية، ( باطنة، أطفال، الجراحة العامة، الجلدية، نسا، تنظيم الأسرة، رمد، عظام) بالإضافة إلى ندوات التثقيف والإرشاد الصحي، وخدمات الفحوصات المعملية والأشعة التشخيصية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر، وصرف الأدوية بالمجان، والإحالة لأقرب مستشفى لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة او لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية.



الدكتور محمد أبو السعد وكيل المديرية