إزالة 19 حالة تعدى بمساحة 8 آلاف م2 فى كوم أمبو بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 23.

وفى هذا الإطار، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، حملات متتالية إستهدفت إزالة 19 حالة تعدى على أراضى زراعى بمساحة 8 ألاف م2 ، وذلك بنطاق قروى الكاجوج بسلوا بحرى.

وشارك فى هذه الحملات القيادات الأمنية بمديرية أمن أسوان بمتابعة من اللواء مجدى سالم ، وأيضاً نواب رئيس المدينة أحمد عبد النبى وحمدى محمد وطه حسين ، وكذا رؤساء الأحياء والفنيين والعاملين مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة.



جانب من حملات الإزالة



تعديات



جانب من التعديات