اليوم السابع
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إزالة 19 حالة تعدى بمساحة 8 آلاف م2 فى كوم أمبو بأسوان.. صور

الأحد، 21 يوليو 2024 10:55 ص
إزالة 19 حالة تعدى بمساحة 8 آلاف م2 فى كوم أمبو بأسوان.. صور حملات ازاله
أسوان - عبد الله صلاح

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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 23.

وفى هذا الإطار، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، حملات متتالية إستهدفت إزالة 19 حالة تعدى على أراضى زراعى بمساحة 8 ألاف م2 ، وذلك بنطاق قروى الكاجوج بسلوا بحرى.

وشارك فى هذه الحملات القيادات الأمنية بمديرية أمن أسوان بمتابعة من اللواء مجدى سالم ، وأيضاً نواب رئيس المدينة أحمد عبد النبى وحمدى محمد وطه حسين ، وكذا رؤساء الأحياء والفنيين والعاملين مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة.

جانب من حملات الإزالة
جانب من حملات الإزالة

 

تعديات
تعديات

 

جانب من التعديات
جانب من التعديات

 

حملات إزالة
حملات إزالة

 







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