تنسيق الجامعات.. تعرف على كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان

محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان تفاصيل كلية السياحة والفنادق ، موضحة سعى الدولة إلى وضع ركائز التعليم السياحى المنتظم فى مصر عام 1962، بإنشاء معهد للسياحة، وآخر للفنادق، بجانب مركز للتدريب على أعمال الفنادق، وفى عام 1975، اندمج المعهدان فى كلية واحدة بأسم كلية السياحة والفنادق تابعة لجامعة حلوان، بها ثلاثة أقسام علمية هى: الدراسات السياحية، وإدارة الفنادق، والإرشاد السياحى.

وقد لعبت كلية السياحة والفنادق دورا كبيرا فى دفع عجلة التنمية السياحية بمصر من خلال تخريج دفعات متميزة ساهمت فى رفد سوق العمل السياحى بالعديد من قياداته البارزة.

وقد قامت الكلية عبر تاريخها الطويل بالتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، مع إضافة برامج أكاديمية جديدة بالتعاون مع الجامعات العالمية والمؤسسات السياحية والفندقية، بحيث أصبحت تقدم مجموعة متميزة من البرامج فى مراحل البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى برامج التعليم المفتوح والتعليم التبادلى مع جامعات عالمية. وتسعى الكلية إلى مراجعة وتحديث برامجها الأكاديمية بصورة دورية، مع تطوير إمكاناتها وتجهيزاتها وخدماتها التعليمية، بما يؤدى إلى الحفاظ على المستوى المرتفع والقدرة التنافسية لخريجيها، وبما يتلاءم مع المستجدات الدولية فى التأهيل السياحى.

وتسعى الكلية الى إعداد الكوادر السياحية المؤهلة معرفياً ومهارياً، والارتقاء بمستوى البحث العلمى، وتفعيل الخدمة المجتمعية من خلال ما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة، واستشارات، وبرامج تدريبية متخصصة، وأن تصبح الكلية المؤسسة التعليمية الرائدة فى مجال التعليم والتدريب السياحى والفندقى على المستويين المحلى والإقليمى.

تضم الكلية العديد من الاقسام، قسم الدراسات السياحية:

يهدف قسم الدراسات السياحية إلى تخريج طلاب ملمين بالمعارف والمهارات المطلوبة لسوق العمل السياحى المحلى والإقليمى، وتؤهل البرامج الأكاديمية المختلفة التى يتيحها القسم للعمل فى مختلف أقسام الشركات السياحية، وشركات الطيران، وأعمال المطارات، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الوظائف العامة التى تتناسب مع مهارات خريجى القسم مثل وظائف العلاقات العامة، والتسويق، وخدمة العملاء، والدعاية والإعلان، ويحرص القسم على أن يكتسب خريجيه القدرة على التفاعل مع التطورات الحديثة فى صناعة السياحة، ومهارات التعليم الذاتى المستمر التى تجعله قادرا على مواكبة كل جديد فى مجال تخصصه، كما يهتم القسم إهتماما كبيرا بغرز القيم السلوكية والأخلاقيات المهنية فى طلابه، وبجانب المقررات النظرية، يهتم القسم بالجانب العملى، حيث تشمل برامج مرحلة البكالوريوس على تدريب صيفى لمدة شهر فى الأجازة الصيفية بعد الفرقة الثانية وشهرين بعد الفرقة الثالثة، كما ينظم القسم العديد من الزيارات الميدانية والرحلات العلمية لطلابه على مدى سنوات الدراسة، وقد أهتم القسم كذلك بتوثيق التعاون مع قطاع السياحة والسفر والنقل الجوى فى المجال الأكاديمى، وتؤهل البرامج الأكاديمية المختلفة التى يتيحها القسم للعمل فى مختلف أقسام الشركات السياحية، وشركات الطيران، وإدارة المطارات، وإدارة الأمن والسلامة في المطارات والطائرات، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الوظائف العامة التى تتناسب مع مهارات خريجى القسم مثل وظائف العلاقات العامة، والتسويق، وخدمة العملاء، والدعاية والإعلان.

التدريب الصيفي في قسم الدراسات السياحية شهر واحد في فترة الاجازة الصيفية بعد الفرقة الثانية وشهرين بعد الفرقة الثالثة

قام القسم مؤخرا بطرح برنامج بكالوريوس ادارة عمليات الطيران بالتعاون مع الشركة القابضة لمصر للطيران الاول من نوعه على مستوى الشرق الاوسط ويهدف الى اعداد خريج ذو مهارات مختلفة ومؤهل للعمل في مختلف القطاعات المتخصصة مثل شركات الطيران وادارة المطارات وادارة الامن والسلامة في الطائرات وغيرها.

وايضا قسم الإرشاد السياحي، يهدف قسم الإرشاد السياحى إلى تخريج طلاب ملمين بالمعارف المختلفة المرتبطة بتاريخ مصر وأثارها وحضارتها عبر العصور، وكذلك بالمعارف السياحية الاساسية التى تتيح له القدرة على العمل فى صناعة السياحة، والتعامل مع السائحين، ويهتم القسم إهتماما كبيرا بالتأهيل اللغوى للطالب، حيث يفرد فى برامجه الأكاديمية مساحة كبيرة لمقررات اللغات الأجنبية، كما يقدم برامج بثلاث لغات اساسية هى الإنجليزية والفرنسية والالمانية، بالإضافة إلى إتاحته الفرصة للطلاب للتأهيل اللغوى فى عدد من اللغات الأخرى، وتؤهل البرامج الأكاديمية التى يتيحها القسم للعمل فى مجال الإرشاد السياحى بصورة اساسية ومصاحبة السياح أثناء زيارتهم للمناطق الأثرية، ويهتم القسم بالتأهيل العملى للطالب، حيث تشتمل برامجه الأكاديمية على العديد من الرحلات العلمية لمختلف المواقع السياحية فى مصر، كما يركز القسم على إكساب الطالب المهارات التى يحتاجها فى حياته المهنية، مثل مهارات الخطاب العام، ومهارات القيادة والتنظيم.

و قسم الإدارة الفندقية: ويؤهل القسم للإنخراط فى سوق العمل الفندقى من خلال إدراك وتحليل وتطبيق الكثير من المعارف المتعلقة بصناعة الفندقة والضيافة ومنها:

المعارف والمفاهيم الاساسية للعمل فى مجال الفنادق محليا ودوليا.

القوانين والتشريعات الحاكمة لصناعة الضيافة فى مصر والعالم.

المهارات المهنية للعمل فى أقسام الفندق المختلفة مثل قطاع الأغذية والمشروبات وقطاع الغرف والتسويق الفندقى.

المهارات الإدارية الازمة للعمل بمجال إدارة الفنادق.

وتحتوي الكلية على العديد من البرامج ، منها برامج قسم الدراسات سياحة وهي: برنامج بكالوريوس الدراسات السياحية (عربى/ إنجليزى)، برنامج إدارة عمليات الطيران بالتعاون مع الشركة القابضة مصر للطيران باللغة الانجليزية، برنامج دبلوم الدراسات السياحية (عربى/ إنجليزى)، برنامج ماجستير الدراسات السياحية (عربى/ إنجليزى)، برنامج ماجستير إدارة النقل الجوى باللغة الانجليزية

برنامج ماجستير إدارة السياحة الالكترونية باللغة الانجليزية، برنامج دكتوراه الدراسات السياحية (عربى/ إنجليزى)، برنامج دكتوراه النقل الجوي باللغة الانجليزية

وتتمثل برامج قسم الارشاد السياحي فى برنامج بكالوريوس الإرشاد السياحى ( لغات: إنجليزي – فرنسى – ألمانى)، برنامج بكالوريوس الدراسات التراثية والمتحفية باللغة الانجليزية، برنامج دبلوم الإرشاد السياحى ( لغات: إنجليزي – فرنسى – ألمانى)، برنامج ماجستيرالإرشاد السياحى ( لغات: إنجليزي – فرنسى – ألمانى)، برنامج ماجستير حفظ التراث وادارة المواقع بالتعاون مع جامعة براندنبرج بالمانيا باللغة الانجليزية، برنامج ماجستير الدراسات المتحفية بالتعاون مع جامعة بيتزبيرج بالمانيا باللغة الانجليزية، برنامج دكتوراه الإرشاد السياحى ( لغات: إنجليزى – فرنسى – ألمانى)

برنامج دكتوارة الدراسات التراثية والمتحفية باللغة الانجليزية

وبرامج قسم فنادق وهى برنامج بكالوريوس إدارة الفنادق (عربي/لغات)، برنامج بكالوريوس إدارة وتشغيل المطاعم ،، وبرنامج بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق باللغة الانجليزية، برنامج دبلوم إدارة الفنادق (عربى/ إنجليزى)، برنامج ماجستير إدراة الفنادق (عربى/ إنجليزى)، برنامج دكتوراه إدارة الفنادق (عربى/ إنجليزى)