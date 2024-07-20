تنسيق الجامعات2024.. تعرف على كلية التربية الرياضية بالهرم جامعة حلوان

محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان عن تفاصيل برامج كلية التربية الرياضية للبنين ، مؤكدة أنها تهددف إلي تحقيق الريادة في إنتاج واستثمار المعرفة ذات تصنيف متقدم في مجالات التربية البدنية وعلوم الرياضة .

وأوضحت جامعة حلوان ، تعمل كلية على تحقيق أداء مؤسسي متميز يدعم انتاج واستثمار المعرفة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجالات التربية البدنية وعلوم الرياضة من خلال تقديم برامج تعليمية وتربوية متطورة بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي لتحقيق حراك تنافسي يسهم في خدمة وتطوير المجتمع " .

البرامج التعليمية التي تقدمها كلية التربية الرياضية للبنين منها البرامج الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس وهى، بكالوريوس التربية البدنية والرياضة تخصص الإدارة الرياضية، بكالوريوس التربية البدنية والرياضة تخصص الترويح الرياضي، بكالوريوس التربية البدنية والرياضة تخصص تدريب رياضات فردية، بكالوريوس التربية البدنية والرياضة تخصص تدريب الرياضات الأساسية، بكالوريوس التربية البدنية والرياضة تخصص تدريب الرياضات الجماعية و ألعاب المضرب، بكالوريوس التربية البدنية والرياضة تخصص المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية، بكالوريوس التربية البدنية والرياضة تخصص علوم الحركة الرياضية، بكالوريوس التربية البدنية والرياضة تخصص علم النفس والإجتماع والتقويم الرياضي، بكالوريوس التربية البدنية والرياضة تخصص علوم الصحة الرياضية، بكالوريوس التربية البدنية والرياضة تخصص تربية رياضية معدلة، بكالوريوس التربية البدنية والرياضة تخصص رياضة كبار السن .

وتتمثل البرامج الأكاديمية لمرحلة الدراسات العليا:

ا- دبلــوم الدراســـات العـليا في التربيـــة البدنية والرياضـــة في أحـــد فروع التخصص التالية :إدارة المؤسسات الرياضية، الإعلام الرياضى، الرياضة المدرسية ، الترويح في المؤسسات الرياضية، علوم الحركة الرياضية، الإصابات الرياضية والتأهيل، الأندية الصحية، رياضة المعاقين، التغذية للرياضيين، القياس والتقويم الرياضى،الاجتماع الرياضى، علم النفس الرياضى .

وكذلك التدريب الرياضى في أحد الأنشطة الرياضية التالية :

( كرة القدم – كرة السلة – الكرة الطائرة – كرة اليد – الهوكى – الملاكمة – المصارعة – الجودو– الكاراتيه – التايكوندو – تنس الطاولة – التنس – الاسكواش – الريشة الطائرة – السباحة – الغطس – كرة الماء – التجديف – المبارزة – رفع الأثقال – الجمباز – مسابقات الميدان والمضمار – الرماية – الدراجات – كمال أجسام – إعداد بدنى – كونغ فو - الغوص – كرة السرعة - التمرينات والعروض الرياضية ) .رياضة كبار السن.

2- درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضة في أحد فروع التخصص التالية :

الإدارة الرياضية، مناهج التربية الرياضية، طرق تدريس التربية الرياضية، الترويح الرياضى،علوم الحركة الرياضية، فسيولوجيا الرياضة، الصحة الرياضية، الإصابات الرياضية والتأهيل، علم النفس الرياضى، القياس والتقويم الرياضى، الاجتماع الرياضى .

والتدريب الرياضى فى أحد الأنشطة الرياضية التالية: ( كرة القدم – كرة السلة – الكرة الطائرة – كرة اليد – الهوكى – الملاكمة – المصارعة – الجودو – الكاراتيه – التايكوندو – تنس الطاولة – التنس – الاسكواش – الريشة الطائرة – السباحة – الغطس – كرة الماء – التجديف – المبارزة – رفع الأثقال – الجمباز – مسابقات الميدان والمضمار – الرماية – الدراجات – كمال أجسام – إعداد بدنى – كونغ فو - الغوص – كرة السرعة - التمرينات والعروض الرياضية)، التربية الرياضية المعدلة، رياضة كبار السن.

3- درجة دكتوراه الفلسفة في التربية البدنية والرياضة في أحد فروع التخصص التالية :

الإدارة الرياضية، مناهج التربية الرياضية، طرق تدريس التربية الرياضية، الترويح الرياضى، علوم الحركة الرياضية، فسيولوجيا الرياضة، الصحة الرياضية، الإصابات الرياضية والتأهيل، القياس والتقويم الرياضى ، الاجتماع الرياضى، علم النفس الرياضى .

التدريب الرياضى في احد الأنشطة الرياضية التالية :

( كرة القدم – كرة السلة – الكرة الطائرة – كرة اليد – الهوكى – الملاكمة – المصارعة – الجودو – الكاراتيه – التايكوندو – تنس الطاولة – التنس – الاسكواش – الريشة الطائرة – السباحة – الغطس – كرة الماء – التجديف – المبارزة – رفع الأثقال – الجمباز – مسابقات الميدان والمضمار– الرماية – الدراجات – كمال أجسام – إعداد بدنى – كونغ فو - الغوص – كرة السرعة - التمرينات والعروض الرياضية ) ، التربية الرياضية المعدلة ، رياضة كبار السن.

وتتمثل البرامج المهنية لمرحلة الدراسات العليا: الدبلوم المهنية في إدارة الترويح الرياضي