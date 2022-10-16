استعدادات لإطلاق مجلس المهارات السياحية وإحياء جهود التدريب والتعليم السياحي

كتب محمد أسعد

شهد القطاع السياحي ورشة عمل مهمة ضمن جهود التحضير لإطلاق مبادرة إنشاء أول مجلس للمهارات القطاعية (Sector Skills Council)، والذي سيكون من نصيب قطاع السياحة في مصر، تكتسب تلك الخطوة أهمية كبرى في ضوء سعي القطاع السياحي لإحياء جهود تدريب جميع العاملين بالأنشطة السياحية ورفع الوعي السياحي لدى المواطنين، كما تأتي في إطار التعاون بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

وشهدت ورشة العمل حضورا رفيعا من ممثلي الجهات الثلاث بجانب ممثلي القطاع السياحي الخاص وعدد من الخبراء في مجالي التعليم الفني والتدريب المهني، كما شهدت حوارا مثمرا و ممتدا حول أهم ما يتعلق بالتدريب والتعليم السياحي ورفع الوعي لدي المواطنين بكل فئاتهم.

ترأس ورشة العمل كل من د. سهى بهجت مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي للوزارة وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وبحضور كل من عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني و الدكتورة حنان نظير رئيس وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهبه بكري رئيس لجنة التدريب باتحاد الغرف السياحية , وحضرها أيضا د. هايكه هارمغارت المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من شركاء التنمية الدوليين مثل مكتب التعاون السويسري، ومؤسسة التدريب الأوروبية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GiZ).

وشارك في جزء من ورشة العمل كل من هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق وعمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران الأسبق بمجلس النواب.

وأكدت د. سها بهجت مستشار أهمية ورشة العمل في التعريف بالغرض من إنشاء المجلس وأهميته في خدمة القطاع السياحي والتي تتلخص في توفير تحليلات سوق العمل على أسس قطاعية و تحديد الفجوات في المهارات من حيث الجودة والاعداد المطلوبة من العمالة الماهرة و تحديد المعايير المهنية بالتعاون مع مقدمي الخدمات التعليمية والتدريبية لتطوير المناهج والبرامج لتناسب سوق العمل.

ومن جانبه أشاد أحمد الوصيف بدور بنك التنمية والاعمار الأوروبي EBRD في الاهتمام بدعم إنشاء مجلس المهارات القطاعية في المجال السياحي والذي يعزز دور مصر المحوري والرائد في خدمة القطاع السياحي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكدت هبة بكري أن الإهتمام بالعنصر البشري ورفع المهارات القطاعية بالمجال السياحي ليست بجديدة على القطاع حيث إنها شهدت نشاطا مكثفا قبل أكثر من عشر سنوات ثم تراجعت بعض الشيء، مشيرة إلى أن ما يتم الان اعادة البناء على الجهود السابقة بهذا المجال ولكن بصور أكثر عصرية تلائم التطورات المختلفة على المستوى السياحي العالمي وكل ما يتعلق بالتدريب والتعليم ورفع الوعي السياحي , معربة عن أملها أن تحقق تلك الجهود النتائج المنتظرة التي تعود بالنفع على تحسين الجودة ورفع القدرات التنافسية للسياحة المصرية.

ومن جانبه شرح الدكتور محمد مجاهد في كلمته جهود وزارة التربية والتعليم لإصلاح منظومة التعليم التقني من خلال خمس ركائز أهمها الشراكة القوية مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الوزارة تخطط لتحويل عدد من مدارس التعليم التجاري إلى مدارس تعليم فني للسياحة والفندقة لخدمة قطاع السياحة بشكل أفضل، وذكر أنه بالتعاون مع الحكومة الألمانية، تقوم الوزارة بإنشاء مركز تميز في قطاع السياحة. ليكون منارة التطوير للمدارس الأخرى، كما أعرب عن سعادته بتأسيس مجلس مهارات قطاع السياحة في الوقت المناسب لتوجيه الوزارة من أجل توفير خريجين مؤهلين للعمل في هذا القطاع.

وأكدت الدكتورة حنان نظير أن جهود الوزارة لإصدار الإطار القانوني والمالي لإنشاء وتشغيل مجالس المهارات القطاعية من خلال مظلة جامعة تنظم أعمال جميع المجالس وذلك بالتعاون مع مشروع قوة عمالة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). كما أوضحت أن إنشاء مجالس المهارات القطاعية هو إجراء رئيسي ضمن المرحلة الثانية من برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

و خلال الاجتماع شرح ممثلو القطاع الخاص التحديات التي تواجههم في توفير وتعيين العمالة المؤهلة وضرورة خلق الوعي لدى المجتمع عن القطاع السياحي. كما أعربوا عن استعدادهم للتعاون مع جميع الجهات المعنية في منظومة التعليم والتدريب من خلال مجلس المهارات القطاعي الجديد، وأوضح خبراء من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التدريب الأوروبية الدور المهم لمجلس المهارات القطاعية في تطوير معايير المهارات المهنية المتوافقة مع احتياجات قطاع السياحة ودورها في ضمان جودة التعليم والتدريب التي تخدم القطاع والتعاون والشراكة بين القطاع الخاص ومقدمي التعليم والتدريب التقني والمهني في تسهيل فرص التدريب للطلاب والمتدربين لاكتساب المهارات العملية في قطاع السياحة أثناء دراستهم.. كما قدم الخبراء أمثلة دولية وإقليمية لمجالس المهارات القطاعية المماثلة , وأشار الدكتور أحمد عشماوي ممثل بنك التنمية والاعمار الأوروبي EBRD أنه سعيد بالتعاون مع القطاع السياحي مؤكدا دعم البنك لإنشاء هذا المجلس.

تزامن الاجتماع مع المصادقة على القانون رقم 160 لعام 2022 من قبل فخامة رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (اتقان) الذي ينص على دور مجالس المهارات القطاعية في إجراء عمليات تدقيق الجودة لمقدمي خدمات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.