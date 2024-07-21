تعرف على خطة "مياه بنى سويف" التوعوية لمحاربة الإسراف فى الاستهلاك.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

واصلت شركة مياه الشرب ببنى سويف، برئاسة المهندسة دينا عمر رئيس شركة بنى سويف، أعمال التوعية بأهمية استهلاك المياه، من خلال حملات طرق الأبواب وندوات التوعية داخل الوحدات الصحية ومراكز الشباب.

وقالت المهندسة دينا عمر لـ"اليوم السابع"، إنه نفذ فريق التوعية بالشركة ندوة توعوية بالوحدة الصحية بقرية ميانه بمركز اهناسيا، وذلك للتوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والاستخدام الأمثل لمياه الشرب، وأنه لا يجب إلقاء أى مخلفات فى الصرف الصحى حتى لا يحدث انسداد فى شبكة الصرف الصحي مما سيعود بالضرر على المواطن بذاته، مشيرة إلى أنه قام فريق التوعية بلصق ملصقات تحث المواطنين علي ترشيد استهلاك المياه، ضمن خطة أنشطة التوعية لنشر رسالة ترشيد الإستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى من خلال العمل على تقليل الأعباء على شبكات الصرف الصحي وعدم الإسراف في مياه الشرب وترشيدها، وذلك لضمان وصول المياه لكافة المواطنين .

وأكدت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ضرورة التواصل الدائم مع المواطنين والتعاون المستمر مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية والمشاركة في الفعاليات والبرامج الخاصة من أجل غرس ثقافة ترشيد إستهلاك المياه فى كل أسرة، والانتشار بمراكز المحافظة في إطار نشر ثقافة ترشيد إستهلاك المياه و الحفاظ عليها بإعتبارها من أهم مقومات الحياة.

واضافت المهندسة دينا عمر أنه نفذ فريق التوعية بالشركة جولة توعوية ميدانية بالوحدة الصحية بتل كفر منصور بمركز ببا ، للتوعية حول الاستخدام الأمثل لمياه الشرب وآلية ترشيد الاستهلاك.

وأشارت المهندسة دينا عمر أنها وجهت، إلى إستمرار فريق التوعية بالشركة تنفيذ الجولات التوعوية الميدانية بمراكز المحافظة في إطار نشر ثقافة ترشيد إستهلاك المياه و الحفاظ عليها بإعتبارها من أهم مقومات الحياة، مشيره إلى أنه تم تنفيذ ندوة توعوية بمركز شباب الفشن، وذلك للتوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والاستخدام الأمثل لمياه الشرب.



جانب من ورش العمل



لصق الملصقات داخل المصالح الحكومية



لصق ملصقات التوعية



ملصقات التوعية بأهمية الحفاظ على المياه



ندوات توعية داخل القرى



ندوات داخل الوحدات الصحية



ندوات داخل الوحدات



