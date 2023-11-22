ندوة توعوية وأنشطة تفاعلية لغرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه بمدارس بنى سويف

أكدت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب ببنى سويف ، استمرار التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه و الحفاظ عليها، وفى إطار البروتوكول الموقع بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ومديرية التربية والتعليم ببني سويف.

وأشارت المهندسة دينا عمر إلى اهتمام الشركة المستمر برفع درجة الوعي بجميع الأمور المتصلة بالمياه، و توعية الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أهم التحديات التي تواجههنا حاليا وهي نُدرة المياه، والتي تأتي نتيجة لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية.

وحسب شركة مياه الشرب ببنى سويف ، نفذ فريق التوعية بالشركة ندوة توعوية و أنشطة تفاعلية و ورش رسم و تلوين بمدرسة الهرم ميدوم الإبتدائية المشتركة بمركز الواسطي وذلك للتوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه و الحفاظ عليها بإعتبارها من أهم مقومات الحياة وكذلك حصة مصر من مياه نهر النيل والتى تنقص مع الزيادة السكانية والضرورة الملحة للحفاظ علي المياه وطرق الترشيد .