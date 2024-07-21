بوتين يؤكد تطور علاقات بلاده مع نيكاراجوا بشكل ديناميكى

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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن علاقات بلاده مع نيكاراجوا تتطور بشكل ديناميكي بروح الشراكة الاستراتيجية.



وقال بوتين، في رسالته إلى رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا التي نقلها رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين وأوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية ، إن "تنسيق الجهود المشتركة في الشؤون الدولية يؤدي إلى نتائج جيدة".



وشدد على أن "العلاقات بين روسيا ونيكاراجوا، على أساس التقاليد الجيدة للصداقة والاحترام المتبادل، تتطور بشكل ديناميكي".



وكان نائب رئيس نيكاراجوا، روزاريو موريللو، قد أعلن في أبريل 2024 عن توقيع حكومة بلاده مع روسيا على إعلان بشأن مكافحة تدابير العقوبات غير القانونية، حيث قال "وقعت نيكاراجوا وروسيا على اتفاقية مهمة أو على إعلان ضد العقوبات غير القانونية.. ويتضمن الإعلان أحكاما بشأن أساليب مواجهة وتخفيف وتعويض العواقب السلبية لهذا العدوان"، حسب تعبيره.



ويشدد الإعلان على أن تطبيق العقوبات ضد أي دولة هو "أمر غير قانوني، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويتوجب عليه مسؤولية دولية".