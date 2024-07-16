بوتين يدشن مشروعات في مجال التعدين.. ويؤكد: نحتل المركز الأول فى إنتاج النيكل

أ ش أ

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، عددا من خطوط الإنتاج ومنشآت للتعدين في البلاد، بما في ذلك في جمهورية دونيتسك الشعبية.



وتزامن ذلك مع احتفال روسيا بيوم العاملين في صناعة المعادن، وفي بداية كلمته هنأ بوتين العاملين في القطاع الاقتصادي الحيوي، وأعرب عن افتخار روسيا بالإنجازات التي حققها العاملون في هذا القطاع ، بحسب موقع "روسيا اليوم".



ولفت الرئيس الروسي إلى أن روسيا تحتل المرتبة الأولى عالميا بإنتاج النيكل عالي الجودة ومراكز متقدمة في صناعات أخرى، وقال: "في العام الماضي، احتلت روسيا المركز الأول في العالم في إنتاج النيكل عالي الجودة، والمركز الثاني في إنتاج الألومنيوم، والثالث في إنتاج منتجات التيتانيوم، والخامس في حجم إنتاج الصلب".



وأشار الرئيس الروسي إلى أن صناعة المعادن في روسيا تصبح من عام إلى عام أكثر تطورا وتقنية ما يفتح فرصا جديدة في مختلف المجالات، كما تحدث عن نمو الاستثمارات في المشاريع الجديدة في القطاع ما يسهم في توفير الطلب على المنتجات.



وقال بوتين: "رغم ضغط العقوبات يتواصل نمو الاستثمار في المشاريع الواعدة الجديدة في صناعة التعدين، والتي يتم تنفيذ بعضها باستخدام أدوات الدعم الحكومي".



وأعطى الرئيس الروسي، الضوء الأخضر لإطلاق خطوط إنتاج في جمهورية دونيتسك الشعبية (جنوب روسيا)، وفي ومقاطعة نيجني نوفغورود (تقع في الجزء الأوروبي من روسيا) ومقاطعة تشيليابينسك (تقع في الأورال على بعد 1919 كلم عن العاصمة موسكو).