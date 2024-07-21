اليوم السابع
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المتحدة تهنئ الوطنية للإعلام بذكرى إطلاق أول إشارة بث تليفزيونى فى مصر (إنفوجراف)

الأحد، 21 يوليو 2024 02:16 م
المتحدة تهنئ الوطنية للإعلام بذكرى إطلاق أول إشارة بث تليفزيونى فى مصر (إنفوجراف) المتحدة تهنئ الوطنية للإعلام بذكرى إطلاق أول إشارة بث تليفزيونى فى مصر

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هنأت الشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية"، "الهيئة الوطنية للإعلام"؛ بمناسبة الاحتفال بـ ذكرى إطلاق أول إشارة بث تليفزيوني في مصر، في 21 يوليو 1960، فمنذ ذلك التاريخ يمثل التليفزيون المصري شعلة تضيء وتغرس القيم المهنية للإعلام المصري.

المتحدة تهنئ الوطنية للإعلام بذكرى إطلاق أول إشارة بث تليفزيونى فى مصر
المتحدة تهنئ الوطنية للإعلام بذكرى إطلاق أول إشارة بث تليفزيونى فى مصر
 
المتحدة تهنئ الوطنية للإعلام بذكرى إطلاق أول إشارة بث تليفزيونى بمصر
المتحدة تهنئ الوطنية للإعلام بذكرى إطلاق أول إشارة بث تليفزيونى بمصر

وجاءت باكورة أعماله لتهتم ببناء الإنسان المصري على مدى عشرات السنوات. وقد عمل التليفزيون المصري على إنشاء وتصميم وتشغيل استوديوهات عملاقة في حينه، ومحطات إرسال تغطي ربوع مصر حتى انطلق فضائيًّا فيما بعد.


ويشهد الجميع أنه قد تربى في داخل التليفزيون المصرى أجيال من الأساتذة في كل مجال، سواء الإعلامي، أو الهندسي، أو الإداري، ينهل الجميع من خبراتها في إعلام العالم العربي حتى الآن.


وتثني الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التعاون الدائم والمثمر بينها وبين "الهيئة الوطنية للاعلام"، ولا سيما التليفزيون المصري، وتتوجه إلى كل العاملين به وقياداته بالتهنئة بهذه المناسبة، متمنيةً دوام التوفيق للجميع من أجل إعلام مميز لبلدنا الحبيب.







المتحدة

الوطنية للإعلام

أول إشارة بث تليفزيونى فى مصر

التليفزيون المصري




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