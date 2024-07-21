الجيش الصومالى يلاحق عناصر حركة الشباب الإرهابية فى ولاية جنوب الغرب

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قامت وحدات من الجيش الصومالي، بالتعاون مع قوات دراويش ولاية جنوب الغرب، بطرد عناصر إرهابية بحركة "الشباب" الإرهابية من منطقة جميعدا التابعة لمديرية بورهكبا بإقليم باي.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الضباط الذين يقودون العملية أفادوا بأن فلول عناصر حركة الشباب التي تختبأ في القرى الريفية بدأت تفر من زحف الجيش وقوات ولاية جنوب الغرب.

وأضافت الوكالة أن القوات الصومالية تواصل شن عمليات عسكرية واسعة النطاق فى جنوب ووسط البلاد، لاستئصال شأفة المتمردين الذين اعتادوا على تهديد السكان المحليين في السنوات الماضية.