اليوم السابع
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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة أعلى مستوى 28700 ألف نقطة

الأحد، 21 يوليو 2024 10:22 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة أعلى مستوى 28700 ألف نقطة البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد،  بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 28708 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 35423 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 12432 نقطة.


كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 6538 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 9428 نقطة.

 







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