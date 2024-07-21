ارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري ليصل لـ9.836 مليون برميل يوميا

كتبت -مروة الغول

ارتفع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري خلال مايو 2024 بمقدار 11 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى نحو 9.836 مليون برميل يوميا ويتوقع ارتفاعه إلى 9.853 مليون برميل يوميا في شهر يونيو وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة "أوابك ، استقرار عدد الحفارات العاملة في شهر مايو عند نفس المستوى المسجل فس الشهر السابق وهو 553 حفارة.

وارتفع المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نهاية شهر مايو 2024 بمقدار 8 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 2798 مليون برميل بينما انخفض المخزون التجاري النفطي في دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 2 مليون برميل ليصل إلى 3310 مليون برميل، وارتفع المخزون الإستراتيجي بمقدار 3 مليون برميل فقط ليصل إلى 1521 مليون برميل.