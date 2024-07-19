أمريكا: تراجع أسعار النفط بسبب تأثير المؤشرات الاقتصادية المتضاربة على المستثمرين

واشنطن (أ ش أ)

واصلت أسعار النفط، فى الولايات المتحدة الأمريكية تراجعها لتبدأ بذلك الانخفاض الأسبوعى الثانى، إذ أثرت المؤشرات الاقتصادية المتضاربة فى الوقت الحالى على معنويات المستثمرين، بينما كانت داعمة للدولار.

وانخفضت أسعار خام "برنت" 51 سنتا (أي ما يعادل نسبة 0.6%) ليصل إلى 84.50 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط الأمريكي" 72 سنتا (أي ما يعادل نسبة 0.9 %)، مسجلا 82.10 دولار للبرميل.

فيما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي بعد صدور بيانات أقوى مما كان متوقعا بشأن سوق العمل والتصنيع في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع، ويُضعِف ارتفاع الدولار الطلب على النفط المقوم بالدولار من جانب المستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.