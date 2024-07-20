تأجيل محاكمة 4 متهمين بينهم سيدة استدرجوا شابا لقتله وسرقته بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار خالد محمد عبد ألفتاح أبو رزقة رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار زين العابدين عبد المنصف حسن والمستشار حسام على عبد الشكور، وسكرتير المحكمة كريم الجنادى، تأجيل محاكمة كل من "م.ف.م" عامل، و" م.ن.ال" سائق و"ز.ك.ص" بائع خضروات، و" ر.ف.ج" ربة منزل لدور الآنعقاد القادم، لمحاكمتهم فى قتل المجنى عليه "ا.م.ع".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 28921 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، بالعثور على جثة المجنى عليه بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، فور تلقى ضباط القسم العثور على جثة المجنى عليه" ا.م.ع" ، وبه عدة إصابات وملقى على الأرض، وكشفت التحريات، أن المجنى عليه قام باستيقاف المتهم الثاني "م.ن.ال" سائق توكتوك، لتوصيلة لشراء بعض الاحتياجات، فقام المتهم الثانى بالاتصال بالمتهمين الأول والثالث والرابعة كل من "م.ف.م" عامل و"ز.ك.ص" بائع خضروات و"ر.ف.ج" ربة منزل، واتفقوا فيما بينهم على اصطحاب المجنى عليه لأحد الطرقات الخالية من المارة لسرقة مقتنياته، واستقلوا جميعا الدراجة النارية، وطلب منه المتهم الأول الهاتف المحمول من المجنى عليه لإجراء مكالمة فأعطاه إياه فقام بسرقته وسرقة مبلغ مالى بحوزته، محاولين الفرار منه، إلا أنه تشبث بالتوكتوك فقام المتهم الأول بطعنه بسلاح أبيض سكين كانت بحوزته فى يده، وعند استغاثة المجنى عليه بالأهالى طعنه المتهم الأول فى صدره ما أودى بحياته، ثم جذبه لداخل التوك توك وألقى جثمانه فى منطقة مظلمة وفروا هاربين، لبيع المسروقات التى استولوا عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتى أصدرت قرارها المتقدم.